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ВС РФ отразили атаку бригады «Азов» на краснолиманском направлении

09:00 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Войска группировки «Центр» отразили атаку 12-й бригады «Азов» (признана террористической организацией, запрещена в РФ) и 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе торского участка и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении в районе торского участка и Серебрянского лесничества слаженными действиями группировки войск „Центр“ во взаимодействии с артиллерией, штурмовой армейской авиацией сорваны и отражены атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения „Азов“, — сказал он.

По словам Савчука, потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих. «Уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль „Пикап“, — заключил начальник пресс-центра.

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