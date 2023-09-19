Эрдоган заявил, что доверяет России не меньше, чем Западу
09:05 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сотрудничает с Россией и доверяет ей не меньше, чем Западу.
«У меня нет причин не доверять им (России — прим. ТАСС). Насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия. Последние 50 лет мы стояли у порога Евросоюза, и в настоящий момент я доверяю России не меньше, чем Западу», — отметил Эрдоган в транслировавшемся в понедельник интервью телекомпании PBS.
«Половина моих поставок природного газа поступает из России, что означает нашу солидарность. Мы делаем совместные шаги вперед, мы сотрудничаем и в области оборонной промышленности. Мы можем делать все это вместе с Россией», — добавил президент.
По его словам, у Анкары и стран — членов ЕС разная позиция по РФ. «Россия — это один из моих ближайших соседей. И у нас общая история», — отметил Эрдоган.
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