Госдолг США впервые превысил $33 трлн
09:32 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный долг Соединенных Штатов впервые превысил отметку $33 трлн. Об этом свидетельствует информация, обнародованная Министерством финансов США.
В базе данных на сайте Минфина в графе "совокупный государственный долг" по состоянию на 18 сентября значится сумма $33,04 трлн. Это рекордный показатель американского госдолга. 16 июня он превысил отметку $32 трлн.
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