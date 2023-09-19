Система ПВО сбила в небе над Мелитополем четыре украинские ракеты
11:00 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.
«В небе над Мелитополем прозвучала серия взрывов. Система ПВО ВС РФ сбила четыре ракеты», — сказал представитель оперативных служб.
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