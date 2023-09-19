Система ПВО сбила в небе над Мелитополем четыре украинские ракеты

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

«В небе над Мелитополем прозвучала серия взрывов. Система ПВО ВС РФ сбила четыре ракеты», — сказал представитель оперативных служб.