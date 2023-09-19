Финские пограничники развернули около 40 автомобилей с российскими номерами за выходные

11:05 Источник: Интерфакс

Пограничники Финляндии за прошедшие выходные развернули на границе почти половину автомобилей с российскими номерами, общее число желающих въехать в эту страну на собственной машине резко сократилось, сообщил во вторник портал Yle.

"За прошедшие субботу и воскресенье на границу с Финляндией прибыл 81 зарегистрированный в России автомобиль. Из них 37 вынуждены были вернуться в РФ или в Норвегию, откуда они пытались попасть в Финляндию", - сказал начальник погранперехода Ваалимаа Юсси Пеккала.

По данным Таможенной службы, у 44 автомобилей с российской регистрацией имелись основания для въезда в страну.

Пеккала сообщил, что во входящем трафике доля граждан РФ обычно составляет около 600-700 человек. "В эти выходные этот показатель упал сначала до 95 человек, а затем до 40 человек в воскресенье", - отметил Пеккала.

При этом, после введения ограничений автобусное сообщение на границе РФ и Финляндии возросло. Пеккала отметил, что санкции распространяются на транспортные средства, а не на людей.