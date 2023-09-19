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НОВОСТИ

В регионах РФ пройдет эксперимент по внедрению беспилотников в сельском хозяйстве

11:20 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России утвердило параметры эксперимента по внедрению сельскохозяйственных беспилотников для борьбы с вредителями. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Эксперимент пройдет в 12 регионах. В нем примут участие Татарстан, Алтайский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области.

Во время эксперимента на этих территориях будут действовать особые условия регулирования — экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотных авиасистем. Это позволит выполнять полеты без лишней нормативной нагрузки.

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