В регионах РФ пройдет эксперимент по внедрению беспилотников в сельском хозяйстве
11:20 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России утвердило параметры эксперимента по внедрению сельскохозяйственных беспилотников для борьбы с вредителями. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.
Эксперимент пройдет в 12 регионах. В нем примут участие Татарстан, Алтайский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области.
Во время эксперимента на этих территориях будут действовать особые условия регулирования — экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотных авиасистем. Это позволит выполнять полеты без лишней нормативной нагрузки.
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