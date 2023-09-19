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НОВОСТИ

Россияне стали очень часто брать отпуск за свой счет

11:32 19.09.2023 Источник: Известия

В 2022-м и начале 2023 года каждый 10-й россиянин, уходя в отпуск, делал это за свой счет, говорится в исследовании НИУ ВШЭ. Это антирекорд за последние 12 лет. В условиях антироссийских экономических санкций некоторые компании усиливают давление на работников и вынуждают их уходить на отдых без оплаты, объясняют эту тенденцию эксперты. В Роструде напомнили, что неоплачиваемый отпуск — законная опция, но инициатива должна исходить от сотрудника, а не от работодателя.

Впрочем, по словам экспертов, на рынке труда это стало уже традиционной альтернативой сокращению штата.  Известия

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