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РФ поддерживает КНР по вопросу Тайваня на фоне действий Запада — Патрушев

13:00 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва продолжает поддерживать Пекин по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые «используются Западом для дискредитации Китая», заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с членом политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И.

Патрушев отметил, что «в условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене».

«В данном контексте хочу подтвердить нашу неизменную поддержку Пекину по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые используются Западом для дискредитации Китая», — заявил он.

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