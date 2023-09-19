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Балицкий ожидает третью волну контрнаступления ВСУ до конца сентября

13:05 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут третью волну так называемого контрнаступления до конца месяца, считает врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа. Силы у противника пока еще есть, хотя и на исходе, и еще одна перспектива наступления от их западных кураторов грозит им очередными колоссальными потерями, особенно на их позициях, когда низина полностью просматривается и контролируется нашими войсками», — написал он в телеграм-канале.

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