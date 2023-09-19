В Ереване полиция начала применять шумовые гранаты у здания кабмина, идут столкновения

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Армении начала применять спецсредства, в том числе шумовые гранаты, против протестующих, которые собрались у здания кабмина с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Акцию транслируют в режиме реального времени местные порталы.

В настоящее время столкновения продолжаются, на кадрах видно, как один протестующий потерял сознание.