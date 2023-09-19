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НОВОСТИ

Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО

21:20 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские оборонные предприятия должны увеличить производство средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии РФ.

«Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. Мы много на этот счет говорили и мной дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатуры», — сказал он.

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