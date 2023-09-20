Киеву следует помнить, что помощь на Украину поступает через Польшу — Дуда

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польский президент Анджей Дуда напомнил Киеву, намеренному судиться с Варшавой из-за эмбарго на поставки зерна, что транзитом именно через его страну на Украину поступает помощь. Соответствующее заявление он сделал на брифинге после выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Было бы хорошо, если бы Украина помнила, что она получает от нас помощь и что мы являемся транзитной страной и для Украины тоже», — сказал Дуда, отвечая на вопрос об иске Киева против Варшавы из-за решения Польши продлить запрет на поставки в страну украинского зерна.

Через Польшу на Украину поступают оружие и гуманитарная помощь со всего мира.