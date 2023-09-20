0
0
129
НОВОСТИ

Киеву следует помнить, что помощь на Украину поступает через Польшу — Дуда

22:40 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польский президент Анджей Дуда напомнил Киеву, намеренному судиться с Варшавой из-за эмбарго на поставки зерна, что транзитом именно через его страну на Украину поступает помощь. Соответствующее заявление он сделал на брифинге после выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Было бы хорошо, если бы Украина помнила, что она получает от нас помощь и что мы являемся транзитной страной и для Украины тоже», — сказал Дуда, отвечая на вопрос об иске Киева против Варшавы из-за решения Польши продлить запрет на поставки в страну украинского зерна.

Через Польшу на Украину поступают оружие и гуманитарная помощь со всего мира.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 19.09.2023
Шойгу и начальник Генштаба ВС Ирана обсудили военное сотрудничество двух стран
0
190
21:20 19.09.2023
Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО
0
206
20:40 19.09.2023
В Ереване полиция начала применять шумовые гранаты у здания кабмина, идут столкновения
0
239
20:00 19.09.2023
Посольство России в Армении заблокировано демонстрантами
0
349
19:20 19.09.2023
Бои в Карабахе идут по всей линии соприкосновения - СМИ
0
368
18:40 19.09.2023
В Баку призвали армянские формирования в Карабахе сложить оружие
0
392
18:37 19.09.2023
Собянин поручил соединить транспортный каркас Новой Москвы с МСД
0
386
18:00 19.09.2023
Пекин поддержит Москву на международной арене — глава МИД КНР
0
401
17:32 19.09.2023
Стратегического наступления РФ в этом году не будет - военкор
0
559
17:12 19.09.2023
Песков заявил, что не может подтвердить, что РФ предупредили о начале боев в Карабахе
0
435

Возврат к списку