Киеву следует помнить, что помощь на Украину поступает через Польшу — Дуда
22:40 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польский президент Анджей Дуда напомнил Киеву, намеренному судиться с Варшавой из-за эмбарго на поставки зерна, что транзитом именно через его страну на Украину поступает помощь. Соответствующее заявление он сделал на брифинге после выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Было бы хорошо, если бы Украина помнила, что она получает от нас помощь и что мы являемся транзитной страной и для Украины тоже», — сказал Дуда, отвечая на вопрос об иске Киева против Варшавы из-за решения Польши продлить запрет на поставки в страну украинского зерна.
Через Польшу на Украину поступают оружие и гуманитарная помощь со всего мира.
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