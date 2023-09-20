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НОВОСТИ

Алиев заявил Блинкену, что прекратит операцию, если военные в Карабахе сложат оружие

09:00 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Баку остановит антитеррористические мероприятия, если армянские военные сложат оружие. Об этом сообщила пресс-служба Алиева.

«Глава государства заявил, что антитеррористические мероприятия будут остановлены, если оружие будет сложено», — отмечается в сообщении.

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