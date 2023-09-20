СМИ сообщили об отмене встречи президентов Украины и Польши на полях ГА ООН
09:05 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды, которая должна была состояться на полях проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, отменена. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.
Как отмечает издание, польский лидер не исключает ее проведения "позже".
Газета полагает, что эта встреча должна была иметь важное значение в свете ситуации вокруг эмбарго на поставки украинского зерна.
Ранее на брифинге после выступления на сессии ГА ООН Дуда напомнил Киеву, намеревающемуся судиться с Варшавой из-за эмбарго на поставки зерна, что транзит оружия и гуманитарной помощи на Украину осуществляется через Польшу.
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