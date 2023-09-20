Два человека погибли и двое пострадали при взрыве газа в Балашихе
11:05 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число погибших при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе выросло до двух, еще двое пострадали и двое остаются под завалами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
«По уточненной информации, пострадали четыре человека, из которых двое погибли, двое переданы врачам и, по предварительным данным, двое находятся под завалами», — сказали в пресс-службе.
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