Два человека погибли и двое пострадали при взрыве газа в Балашихе

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе выросло до двух, еще двое пострадали и двое остаются под завалами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По уточненной информации, пострадали четыре человека, из которых двое погибли, двое переданы врачам и, по предварительным данным, двое находятся под завалами», — сказали в пресс-службе.