Трое спасателей оказались под завалами после повторного обрушения в доме в Балашихе

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повторное обрушение произошло в жилом девятиэтажном доме в Балашихе, где взорвался газ, трое спасателей оказались под завалами. Как передает корреспондент ТАСС, рухнули две плиты, где работали спасатели. В настоящее время принимаются меры к их спасению.

Также сообщается, что число погибших выросло до трех.