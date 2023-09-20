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НОВОСТИ

Трое спасателей оказались под завалами после повторного обрушения в доме в Балашихе

12:00 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повторное обрушение произошло в жилом девятиэтажном доме в Балашихе, где взорвался газ, трое спасателей оказались под завалами. Как передает корреспондент ТАСС, рухнули две плиты, где работали спасатели. В настоящее время принимаются меры к их спасению.

Также сообщается, что число погибших выросло до трех.

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