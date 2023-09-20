Житель Алтайского края отравил воду для военнослужащих РФ, возбуждено дело
12:32 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Житель Алтайского края отравил воду, предназначенную для российских военнослужащих. Возбуждено уголовное дело, фигуранту предъявлено обвинение, рассказали ТАСС в пресс-службе ФСБ по региону.
«Вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержки украинских вооруженных сил. В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое направил представителям Украины», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве сообщили, что фигуранту 42 года, он проживал в Барнауле. В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Он заключен под стражу.
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