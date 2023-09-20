0
0
144
НОВОСТИ

Житель Алтайского края отравил воду для военнослужащих РФ, возбуждено дело

12:32 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Житель Алтайского края отравил воду, предназначенную для российских военнослужащих. Возбуждено уголовное дело, фигуранту предъявлено обвинение, рассказали ТАСС в пресс-службе ФСБ по региону.

«Вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержки украинских вооруженных сил. В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое направил представителям Украины», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что фигуранту 42 года, он проживал в Барнауле. В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Он заключен под стражу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 20.09.2023
Путин никогда не опускается до оскорблений — Песков об ответе Байдену
0
55
13:20 20.09.2023
Де-юре Азербайджан действует на своей территории, Ереван это признал — Песков
0
78
13:05 20.09.2023
Взрыв произошел на торговом судне в Черном море, причины устанавливаются
0
105
13:04 20.09.2023
Корпоративные клиенты Сбера смогут пополнять оборотные средства за счет кредита за пять минут
0
99
13:00 20.09.2023
Двое спасателей погибли при повторном обрушении в доме в Балашихе, еще двое пострадали
0
110
12:20 20.09.2023
ФРГ не может принимать мигрантов, в том числе из-за беженцев с Украины — президент
0
177
12:05 20.09.2023
В Казахстане задержали автора фейка о конфликте местных и российских военных
0
184
12:00 20.09.2023
Трое спасателей оказались под завалами после повторного обрушения в доме в Балашихе
0
180
12:00 20.09.2023
Белоруссия в ближайшее время подпишет документы об объединении энергосистемы с РФ
0
199
11:32 20.09.2023
Женщина и ребенок находятся под завалами дома в Балашихе
0
237

Возврат к списку