Двое спасателей погибли при повторном обрушении в доме в Балашихе, еще двое пострадали
13:00 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое спасателей погибли в результате повторного обрушения в многоэтажном жилом доме в Балашихе, где ранее произошел взрыв газа, еще двое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
«После повторного обрушения из-под завалов были извлечены четверо спасателей, они переданы медикам. К сожалению, двое из них погибли», — сказали в пресс-службе.
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