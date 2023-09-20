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Двое спасателей погибли при повторном обрушении в доме в Балашихе, еще двое пострадали

13:00 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое спасателей погибли в результате повторного обрушения в многоэтажном жилом доме в Балашихе, где ранее произошел взрыв газа, еще двое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«После повторного обрушения из-под завалов были извлечены четверо спасателей, они переданы медикам. К сожалению, двое из них погибли», — сказали в пресс-службе.

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