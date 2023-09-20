Путин никогда не опускается до оскорблений — Песков об ответе Байдену

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин никогда не позволяет себе опускаться до оскорблений, указал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Его спросили не стоит ли дать резкий ответ на слова американского лидера Джо Байдена, назвавшего Путина «диктатором».

«Вы знаете, что наш президент никогда до такого уровня не опускается — до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег. У него, безусловно, есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений. Но президент, еще раз повторяю, никогда до этого не опускался и не будет этого делать», — сказал представитель Кремля.