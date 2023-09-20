0
0
109
НОВОСТИ

В МО РФ заявили о договоренности о полном прекращении боевых действий в Карабахе

14:32 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договоренность о полном прекращении боевых действий достигнута при посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны России.

«При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий», — сказали в военном ведомстве.

Как отметили в МО РФ, «реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом».

Ранее в российском ведомстве сообщали, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях продолжает выполнять свои функции, оказывается вся возможная помощь мирному населению Нагорного Карабаха. По данным МО РФ, в настоящее время в базовом лагере миротворцев, где расположен и медицинский отряд, находится 2 261 гражданское лицо, из них 1 049 детей».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 20.09.2023
В Баку заявили в взятии под контроль более 90 боевых позиций армянских сил в Карабахе
0
25
15:00 20.09.2023
Путин принял приглашение посетить Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь»
0
37
14:12 20.09.2023
РФ не принимает упреки деятельности своих миротворцев в Карабахе — Песков
0
154
14:00 20.09.2023
Российские аграрии в 2023 г. собрали уже более 123 млн тонн зерна — Патрушев
0
162
13:32 20.09.2023
Путин никогда не опускается до оскорблений — Песков об ответе Байдену
0
208
13:20 20.09.2023
Де-юре Азербайджан действует на своей территории, Ереван это признал — Песков
0
214
13:05 20.09.2023
Взрыв произошел на торговом судне в Черном море, причины устанавливаются
0
249
13:04 20.09.2023
Корпоративные клиенты Сбера смогут пополнять оборотные средства за счет кредита за пять минут
0
204
13:00 20.09.2023
Двое спасателей погибли при повторном обрушении в доме в Балашихе, еще двое пострадали
0
212
12:32 20.09.2023
Житель Алтайского края отравил воду для военнослужащих РФ, возбуждено дело
0
278

Возврат к списку