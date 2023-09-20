В МО РФ заявили о договоренности о полном прекращении боевых действий в Карабахе
14:32 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Договоренность о полном прекращении боевых действий достигнута при посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны России.
«При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий», — сказали в военном ведомстве.
Как отметили в МО РФ, «реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом».
Ранее в российском ведомстве сообщали, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях продолжает выполнять свои функции, оказывается вся возможная помощь мирному населению Нагорного Карабаха. По данным МО РФ, в настоящее время в базовом лагере миротворцев, где расположен и медицинский отряд, находится 2 261 гражданское лицо, из них 1 049 детей».
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