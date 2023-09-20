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НОВОСТИ

БПЛА России поразил украинский МиГ-29 на аэродроме в Днепропетровской области

16:00 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский беспилотник поразил украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, также за прошедшие сутки истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сбила украинский бомбардировщик Су-24М. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области сбит бомбардировщик Су-24М воздушных сил Украины. На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области ударом беспилотного летательного аппарата поражен украинский истребитель МиГ-29», — сказали в ведомстве.

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