БПЛА России поразил украинский МиГ-29 на аэродроме в Днепропетровской области

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский беспилотник поразил украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, также за прошедшие сутки истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сбила украинский бомбардировщик Су-24М. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области сбит бомбардировщик Су-24М воздушных сил Украины. На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области ударом беспилотного летательного аппарата поражен украинский истребитель МиГ-29», — сказали в ведомстве.