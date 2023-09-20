Швеция не вышлет осужденного за попытку финансирования РПК курда
17:00 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Апелляционный суд округа Свеа отменил решение Стокгольмского окружного суда о депортации курдского мигранта из Турции, осужденного в Швеции за попытку финансирования терроризма (сбор денег для признанной Анкарой террористической Рабочей партии Курдистана). Приговор к четырем с половиной годам лишения свободы остается в силе, сообщила судебная инстанция.
«Апелляционный суд Свеа по существу оставил в силе приговор районного суда в отношении человека, связанного с РПК. Он признан виновным в попытке вымогательства, преступлении с применением оружия и попытке финансирования терроризма. Наказание — лишение свободы на срок четыре года и шесть месяцев. Однако Апелляционный суд отменяет решение о депортации», — говорится в постановлении.
40-летний курд пытался собрать деньги для РПК путем ограбления бара в Стокгольме. По мнению следствия, это нападение следует рассматривать как часть более крупной операции: полиция безопасности СЕПО подтвердила 11 эпизодов, когда осужденный сопровождал члена РПК в Стокгольме.
Это первый случай в Швеции, когда человек был осужден за попытку финансирования Рабочей партии Курдистана.
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