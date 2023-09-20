Военные Габона освободили страну, а не совершили госпереворот, заявил Нгема

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные Габона пришли к власти бескровно, население страны считает смену режима «освобождением». Такую оценку высказал глава Габона на переходный период генерал Олиги Нгема.

«То, что вы называете государственным переворотом, мы в Габоне называем освобождением. Доказательство того — энтузиазм габонского народа, а также поддержка со стороны всех сил нации», — сказал лидер в интервью журналу Jeune Afrique.

Рассуждая о госпереворотах в Африке, генерал указал, что «захват политической власти» в основном происходит из-за «хрупкости или несостоятельности демократической системы».

«К этому добавляется нерациональное распределение материальных благ, ввергающее большую часть населения в крайнюю нищету. Габон — это особый случай, когда без кровопролития и насилия силы обороны и безопасности согласились положить конец перевороту, связанному с выборным процессом, произошедшему в ночь на 30 августа. Это было воспринято народом Габона как акт освобождения», — отметил Нгема.

По его словам, новые власти сделают «все возможное, чтобы восстановить достоинство сограждан». В качестве факторов, приведших к смене власти, габонский лидер назвал «хаотичную организацию всеобщих выборов» и ограниченную публикацию их итогов. Сочетание этих факторов, по мнению Нгемы, привело бы «к вспышке насилия в стране, гибели многих людей и материальному ущербу».