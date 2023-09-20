При обстреле машины в Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы – МО РФ

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе во время их возвращения с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг, военнослужащие погибли. Об этом сообщили в Минобороны России.

«20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — сообщили там.