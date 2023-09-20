При обстреле машины в Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы – МО РФ
18:45 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — сообщили там.
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