Алиев строго указал военным не ставить под удар армянское население Карабаха

21:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что перед началом операции в Карабахе азербайджанским военным было поручено беречь мирное население.

«Перед началом операции мною всем военным формированиям были даны серьезные указания о том, что в результате антитеррористических мероприятий армянское население, проживающее в Карабахском регионе, не должно оказаться под ударом и что гражданское население должно быта защищено», — сказал Алиев в обращении к нации.