Алиев строго указал военным не ставить под удар армянское население Карабаха
21:05 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Перед началом операции мною всем военным формированиям были даны серьезные указания о том, что в результате антитеррористических мероприятий армянское население, проживающее в Карабахском регионе, не должно оказаться под ударом и что гражданское население должно быта защищено», — сказал Алиев в обращении к нации.
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