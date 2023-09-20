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НОВОСТИ

Алиев строго указал военным не ставить под удар армянское население Карабаха

21:05 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что перед началом операции в Карабахе азербайджанским военным было поручено беречь мирное население.

«Перед началом операции мною всем военным формированиям были даны серьезные указания о том, что в результате антитеррористических мероприятий армянское население, проживающее в Карабахском регионе, не должно оказаться под ударом и что гражданское население должно быта защищено», — сказал Алиев в обращении к нации.

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