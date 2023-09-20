В Нагорном Карабахе армянские формирования начали сдавать оружие - Алиев

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армянские формирования в Нагорном Карабахе приступили к сдаче оружия. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации.

«Уже начался процесс вывода незаконных армянских вооруженных формирований с позиций. Они, приняв наши условия, начали в том числе сдавать оружие», — сказал глава государства.