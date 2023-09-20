Алиев: У нас нет никаких проблем, вражды с армянским народом

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возникновение новой ситуации в регионе после операции азербайджанских ВС в Карабахе неизбежно. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации.

«Сейчас я уверен, что возникновение новой ситуации в нашем регионе неизбежно, потому что после того, как криминальный режим сдался, источник напряженности остается в прошлом», — подчеркнул глава государства.

По словам Алиева, армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана. «Я уверен, что армянское население, живущее в Карабахе, вскоре увидит поворот к лучшему. Потому что наше намерение — строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания, взаимного уважения. У нас нет никаких проблем, вражды с армянским народом», — заявил Алиев.