Алиев: У нас нет никаких проблем, вражды с армянским народом
22:00 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возникновение новой ситуации в регионе после операции азербайджанских ВС в Карабахе неизбежно. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации.
«Сейчас я уверен, что возникновение новой ситуации в нашем регионе неизбежно, потому что после того, как криминальный режим сдался, источник напряженности остается в прошлом», — подчеркнул глава государства.
По словам Алиева, армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана. «Я уверен, что армянское население, живущее в Карабахе, вскоре увидит поворот к лучшему. Потому что наше намерение — строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания, взаимного уважения. У нас нет никаких проблем, вражды с армянским народом», — заявил Алиев.
Новости
- 21:30 20.09.2023
- В Нагорном Карабахе армянские формирования начали сдавать оружие - Алиев
- 21:05 20.09.2023
- Алиев строго указал военным не ставить под удар армянское население Карабаха
- 20:36 20.09.2023
- Сбер выдал рекордное число льготных ипотечных кредитов за день до изменения их условий
- 20:35 20.09.2023
- Глава Минобразования Украины занимает пост, не сдав экзамен по украинскому языку
- 20:08 20.09.2023
- Сбер обсудил разработку государственных информационных систем на платформе «Гостех»
- 20:07 20.09.2023
- Эксперты оценили дебетовую карту «СберКарта Прайм +»
- 18:45 20.09.2023
- При обстреле машины в Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы – МО РФ
- 18:37 20.09.2023
- Песков: Безусловно, Карабах — это внутреннее дело Азербайджана
- 18:16 20.09.2023
- На заправках «Роснефти» начали устанавливать графические кассы самообслуживания
- 17:40 20.09.2023
- Военные Габона освободили страну, а не совершили госпереворот, заявил Нгема
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать