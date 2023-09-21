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Моравецкий: Польша уже не передает Украине никакого вооружения

23:00 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша больше не поставляет Украине никакого вооружения. Об этом заявил в интервью телеканалу Polsat глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Отвечая на вопрос о том, продолжит ли Польша военную поддержку Киева, он сказал, что «Польша уже не передает Украине никакого вооружения». «Мы сами вооружаемся самым современным оружием», — сказал Моравецкий.

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