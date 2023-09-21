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Путин напомнил о системной задаче – переходу к «экономике высоких зарплат»

21:40 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переход к «экономике высоких зарплат» должен быть важнейшим ориентиром для российских компаний и всех уровней власти при выработке мер экономической и социальной политики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета.

«Выступая на Петербургском экономическом форуме, уже говорил о нашей системной задаче, а именно: в горизонте текущего десятилетия перейти к экономике высоких заработных плат. Это важнейший ориентир для отечественных компаний и, безусловно, для всех уровней власти при выработке мер экономической и социальной политики», — сказал он.

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