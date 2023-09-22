Против Армении ведется информационная гибридная война — Пашинян

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что против Армении идет информационная гибридная война и в этой ситуации надо быть максимально внимательными.

«Необходимо отметить, что на информационном поле против Армении ведется гибридная война и в этой ситуации наша коммуникация с обществом должна быть более активной. Очень важно, чтобы мы могли удержать доверие к официальной информации. В этой ситуации нам надо быть максимально внимательными. Любое наше слово должно быть не один раз перепроверено и только потом представлено общественности», — сказал Пашинян в ходе заседания правительства.