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НОВОСТИ

После отказа от газа из РФ, ЕС несколько десятилетий будет зависеть от СПГ из США - ЕК

10:00 25.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз будет вынужден покупать сжиженный природный газ у США в течение нескольких десятилетий для удовлетворения своих потребностей в энергетике после сокращения закупок российского газа. Об этом заявила глава гендиректората Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен.

«В ближайшие пару десятилетий нам понадобятся некоторые ископаемые в [энергетической] системе. И в этом контексте у нас будет потребность в американской энергетике», — сказала она в интервью британской газете The Financial Times (FT). Йоргенсен также выразила мнение, что ЕС обладает «необходимыми инструментами» для преодоления энергетического кризиса предстоящей зимой

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