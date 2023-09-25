После отказа от газа из РФ, ЕС несколько десятилетий будет зависеть от СПГ из США - ЕК

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз будет вынужден покупать сжиженный природный газ у США в течение нескольких десятилетий для удовлетворения своих потребностей в энергетике после сокращения закупок российского газа. Об этом заявила глава гендиректората Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен.



«В ближайшие пару десятилетий нам понадобятся некоторые ископаемые в [энергетической] системе. И в этом контексте у нас будет потребность в американской энергетике», — сказала она в интервью британской газете The Financial Times (FT). Йоргенсен также выразила мнение, что ЕС обладает «необходимыми инструментами» для преодоления энергетического кризиса предстоящей зимой



