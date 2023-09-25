Ежегодная 67-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ начинает работу в Вене

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередная, 67-я ежегодная сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) откроется в понедельник в Вене. Представители стран — участниц организации обсудят ряд тем, включая вопросы ядерной безопасности на Украине и применение гарантий по Договору о нераспространении ядерного оружия в КНДР.



Мероприятие традиционно проходит в Венском международном центре (ВМЦ) и продлится до 29 сентября.



Россия направляет делегацию, состоящую из представителей госкорпорации «Росатом», министерства иностранных дел, Ростехнадзора. Глава Росатома Алексей Лихачев ранее заявлял, что надеется 25 сентября встретиться с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях Генеральной конференции.



