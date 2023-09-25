Голливудские студии достигли предварительного соглашения с бастующей гильдией сценаристов
10:15 25.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его информации, в воскресенье стороны после пяти дней переговоров вышли на финишную прямую. «Мы можем с большой гордостью сказать, что эта сделка является исключительной. Она обеспечивает значительные выгоды и защиту для писателей во всех секторах членства», — приводит журнал слова из электронного письма переговорного комитета WGA.
Однако забастовка пока что не прекращается. «Чтобы внести ясность: никто не должен возвращаться на работу без специального разрешения гильдии. До тех пор мы все еще бастуем», — приводит журнал слова профсоюза.
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