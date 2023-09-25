Голливудские студии достигли предварительного соглашения с бастующей гильдией сценаристов

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гильдия сценаристов и крупнейшие голливудские студии достигли предварительного соглашения о новом трехлетнем контракте, который может положить конец 146-дневной забастовке. Об этом сообщил журнал Variety.



По его информации, в воскресенье стороны после пяти дней переговоров вышли на финишную прямую. «Мы можем с большой гордостью сказать, что эта сделка является исключительной. Она обеспечивает значительные выгоды и защиту для писателей во всех секторах членства», — приводит журнал слова из электронного письма переговорного комитета WGA.



Однако забастовка пока что не прекращается. «Чтобы внести ясность: никто не должен возвращаться на работу без специального разрешения гильдии. До тех пор мы все еще бастуем», — приводит журнал слова профсоюза.



