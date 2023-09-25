Монголо-российская комиссия обсудила вопрос о о снятии барьеров для импорта в РФ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Монголо-российская межпарламентская комиссия обсудила вопрос о снятии барьеров для импорта в РФ монгольской мясной продукции, изделий кашемирового и кожевенного производства на льготных условиях. Об этом сообщил председатель Великого государственного хурала (парламента) Монголии Гомбожавын Занданшатар по итогам первого заседания комиссии.



«Одним из важных результатов заседания межпарламентской комиссии Монголии и России стало обсуждение вопроса о снятии барьеров на поставку в РФ наших (монгольских — прим. ТАСС) мясопродуктов, кашемировых и кожаных изделий на льготных условиях. Эта встреча открывает новую страницу в истории сотрудничества парламентов двух стран», — сказал спикер монгольского парламента.



