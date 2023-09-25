В пригороде Тирасполя найдены фрагменты зенитной ракеты

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фрагменты ракеты предположительно зенитной системы С-300 найдены в пригороде Тирасполя. Об этом сообщил журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией Олег Беляков.



«Обломки ракеты упали на территорию Приднестровья в селе Кицканы», — сказал Беляков.



«По предварительным данным, которые поступили от саперов, обломки от ракеты С-300. На ней есть элементы сохранившейся маркировки, по которым удалось установить, что эта ракета образца 1968 года», — уточнил он.



