Отсутствие результатов расследования у Запада по «Северным потокам» вызывает недоумение - МИД КНР
12:10 25.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вызывает недоумение, что страны, которые превозносят себя как открытые и прозрачные, держат язык за зубами в отношении „Северных потоков“, — заявил Ван Вэньбинь.
По его словам, безопасность такой критической инфраструктуры, как «Северные потоки», является общей озабоченностью международного сообщества.
Ван Вэньбинь отметил, что с момента диверсии уже прошел почти год, но расследование продвигается очень медленно. Он выразил надежду, что «соответствующие страны отреагируют на сомнения и опасения, поднятые международным сообществом».
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