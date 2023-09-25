Отсутствие результатов расследования у Запада по «Северным потокам» вызывает недоумение - МИД КНР

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отсутствие отчетливых результатов расследования у западных стран по «Северным потокам» кажется немыслимым. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать расследование диверсии в прошлом году.



«Вызывает недоумение, что страны, которые превозносят себя как открытые и прозрачные, держат язык за зубами в отношении „Северных потоков“, — заявил Ван Вэньбинь.



По его словам, безопасность такой критической инфраструктуры, как «Северные потоки», является общей озабоченностью международного сообщества.



Ван Вэньбинь отметил, что с момента диверсии уже прошел почти год, но расследование продвигается очень медленно. Он выразил надежду, что «соответствующие страны отреагируют на сомнения и опасения, поднятые международным сообществом».



