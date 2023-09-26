МИД РФ собирает информацию о преступления в отношении детей со стороны Киева - Мирошник
13:30 26.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мирошник принял участие в заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева. Он отметил, что российский МИД обеспокоен вопросами, связанными с расследованием таких преступных действий киевского режима.
«Мы сейчас активно занимаемся развитием, сбором информации, фиксацией, правовой оценкой, трансляцией на внешнеполитическую арену нашей позиции, потому что сегодня мы постоянно сталкиваемся с абсолютным перекручиванием позиции [России], — подчеркнул Мирошник. — Мы сталкиваемся с тем, что целый ряд международных организаций просто используется как инструмент для того, чтобы доносить абсолютно фейковую информацию».
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