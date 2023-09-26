МИД РФ собирает информацию о преступления в отношении детей со стороны Киева - Мирошник

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское дипведомство активно собирает информацию о преступлениях Киева в отношении несовершеннолетних. Такая работа ведется в условиях, когда международные организации используются как инструмент распространения фейков в этой сфере, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.



Мирошник принял участие в заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева. Он отметил, что российский МИД обеспокоен вопросами, связанными с расследованием таких преступных действий киевского режима.



«Мы сейчас активно занимаемся развитием, сбором информации, фиксацией, правовой оценкой, трансляцией на внешнеполитическую арену нашей позиции, потому что сегодня мы постоянно сталкиваемся с абсолютным перекручиванием позиции [России], — подчеркнул Мирошник. — Мы сталкиваемся с тем, что целый ряд международных организаций просто используется как инструмент для того, чтобы доносить абсолютно фейковую информацию».





