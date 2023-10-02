Выполнение всех социальных обязательств заложено в проекте бюджета — Мишустин
12:20 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что в проекте бюджета на ближайшие три года заложено выполнение всех социальных обязательств.
«Главный финансовый документ страны сбалансирован и гарантирует выполнение социальных обязательств перед людьми», — сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами. Он подчеркнул, что в проект бюджета «заложены средства для развития экономики предложения, расширения инфраструктуры, поддержки регионов».
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