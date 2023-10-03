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НОВОСТИ

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда

12:32 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Заседание транслировали в режиме реального времени местные порталы.

«За ратификацию проголосовали за 60 депутатов, против — 20. Решение принято», — объявил спикер парламента Ален Симонян.

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