ВКС РФ пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ
09:00 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ, которая следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.
«Ночью 4 октября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки против объектов на территории Российской Федерации. <…> В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах», — заявили в министерстве.
Также дежурные средства ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
НОВОСТИ
- 09:32 04.10.2023
- США должны взаимодействовать с Китаем с позиции силы, считает Блинкен
- 09:20 04.10.2023
- Премьер Нигера обвинил Францию в планах убийства представителей новых властей
- 09:05 04.10.2023
- Маккарти смещен с поста спикера Палаты представителей Конгресса США
- 22:40 03.10.2023
- Оставшихся у США для Украины средств хватит на пару месяцев — Белый дом
- 22:00 03.10.2023
- Франция готова подписать с Арменией соглашение о военной помощи — МИД
- 21:20 03.10.2023
- Помощь Киеву может предотвратить более крупный конфликт с участием ВС США — Белый дом
- 20:40 03.10.2023
- Интернет-компании могут обязать хранить данные о средствах платежа и геолокации клиентов
- 20:00 03.10.2023
- Азербайджанские силовики задержали бывших руководителей НКР
- 19:20 03.10.2023
- Пользователей электросамокатов могут обязать страховаться
- 18:40 03.10.2023
- На Сейшельских островах лидеру оппозиции предъявлено обвинение в колдовстве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать