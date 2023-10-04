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ВКС РФ пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ

09:00 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ, которая следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

«Ночью 4 октября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки против объектов на территории Российской Федерации. <…> В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах», — заявили в министерстве.

Также дежурные средства ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

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