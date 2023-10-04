Маккарти смещен с поста спикера Палаты представителей Конгресса США

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния) смещен с поста спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом свидетельствуют результаты голосования по резолюции об отстранении Маккарти от должности, внесенной на рассмотрение нижней палаты Конгресса.

Инициатором процедуры голосования и автором упомянутой резолюции стал однопартиец Маккарти — конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц (от штата Флорида).