Маккарти смещен с поста спикера Палаты представителей Конгресса США
09:05 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния) смещен с поста спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом свидетельствуют результаты голосования по резолюции об отстранении Маккарти от должности, внесенной на рассмотрение нижней палаты Конгресса.
Инициатором процедуры голосования и автором упомянутой резолюции стал однопартиец Маккарти — конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц (от штата Флорида).
НОВОСТИ
- 09:32 04.10.2023
- США должны взаимодействовать с Китаем с позиции силы, считает Блинкен
- 09:20 04.10.2023
- Премьер Нигера обвинил Францию в планах убийства представителей новых властей
- 09:00 04.10.2023
- ВКС РФ пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ
- 22:40 03.10.2023
- Оставшихся у США для Украины средств хватит на пару месяцев — Белый дом
- 22:00 03.10.2023
- Франция готова подписать с Арменией соглашение о военной помощи — МИД
- 21:20 03.10.2023
- Помощь Киеву может предотвратить более крупный конфликт с участием ВС США — Белый дом
- 20:40 03.10.2023
- Интернет-компании могут обязать хранить данные о средствах платежа и геолокации клиентов
- 20:00 03.10.2023
- Азербайджанские силовики задержали бывших руководителей НКР
- 19:20 03.10.2023
- Пользователей электросамокатов могут обязать страховаться
- 18:40 03.10.2023
- На Сейшельских островах лидеру оппозиции предъявлено обвинение в колдовстве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать