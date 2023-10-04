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НОВОСТИ

Премьер Нигера обвинил Францию в планах убийства представителей новых властей

09:20 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Назначенный мятежниками глава переходного правительства Нигера Али Ламин Зейн обвинил Францию в подготовке плана убийства видных представителей новых властей африканской страны.

«Франция наряду с другими нашими врагами подготовила план убийства выдающихся министров и представителей руководства страны. <…> Франция использует свои инструменты для дестабилизации ситуации [в Нигере] <…>», — приводит телеканал Al Jazeera слова премьера.

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