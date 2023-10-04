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США должны взаимодействовать с Китаем с позиции силы, считает Блинкен

09:32 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и в сферах сотрудничества, и в вопросах конкуренции должны подходить к взаимодействию с Китаем с позиции силы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая во вторник в Университете Райса в Хьюстоне (штат Техас). Трансляция велась на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Отношения с Китаем, вероятно, самые серьезные с точки зрения последствий и самые сложные, — сказал он. — В этом плане, как и у большинства других стран, у нас есть аспекты, в которых мы конкурируем, а также сферы, <…> где нам стоит сотрудничать, так как это в наших общих интересах <…>. Не думаю что эти два пункта идут вразрез, их можно совмещать, однако общий знаменатель сводится к тому, что мы подходим к каждому [из аспектов] с позиции силы».

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