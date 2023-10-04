Россия, США и ЕС провели секретные переговоры по Карабаху до начала операции Азербайджана - СМИ
10:00 04.10.2023 Источник: Lenta.ru
Россия, США и Европейский союз (ЕС) провели секретные переговоры по Нагорному Карабаху всего за несколько дней до того, как в прошлом месяце Азербайджан начал специальную операцию в регионе. Об этом пишет газета Politico.
Известно, что данная встреча знаменует собой редкий контакт между Москвой и Западом по серьезной проблеме безопасности после 24 февраля 2022 года.
Высокопоставленный дипломат, знакомый с ходом обсуждений, сообщил изданию, что переговоры состоялись 17 сентября в Стамбуле, основное внимание было уделено вопросам пропуска гуманитарных конвоев из Армении в Нагорный Карабах, чтобы обеспечить топливом и продовольствием местных жителей.
США представлял старший советник по переговорам на Кавказе Луи Боно, Евросоюз направил представителя в регионе Тойво Клаара, а от России прибыл специальный посланник президента Владимира Путина по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев.
Сотрудник Госдепартамента США отказался комментировать встречу, назвав ее частной дипломатической дискуссией. Lenta.Ru
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