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Британия хочет отправлять преступников в Эстонию из-за нехватки мест в тюрьмах

10:05 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании ведет переговоры с Эстонией и рядом других европейских стран о размещении в тюрьмах на их территории преступников из-за нехватки мест в пенитенциарных учреждениях королевства. Об этом сообщила газета The Times.

Ранее глава британского Минюста Алекс Чок, выступая на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере, заявил, что власти планируют внести изменения в законодательство, чтобы преступники, осужденные в Англии и Уэльсе, могли отбывать наказание за рубежом. В Минюсте королевства отметили, что в прошлом на подобные меры шли Бельгия и Норвегия, которые использовали тюрьмы в Нидерландах для размещения там правонарушителей.

Как указала газета, нехватка мест в британских тюрьмах наблюдается на фоне ужесточения среднего наказания преступникам за различные правонарушения. В настоящее время в Англии и Уэльсе имеются лишь 768 свободных мест в пенитенциарных учреждениях. Согласно прогнозам властей, к декабрю в Великобритании будет более 89 тыс. заключенных. В 2019 году консерваторы в преддверии парламентских выборов обещали построить дополнительные тюрьмы на 20 тыс. человек. На данный момент эти планы реализованы лишь на четверть.

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