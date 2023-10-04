Казахстан намерен начать транспортировку газа из РФ в Узбекистан до конца октября

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана планируют начать транзит российского газа в Узбекистан до конца октября. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на брифинге.

«В настоящее время завершаются ремонтные работы, которые проводятся на территории Казахстана. Они связаны со строительными работами, с выделением отдельной нитки для учета газа. Думаю, что в ближайшее время по завершении данных работ мы сможем объявить о начале транзита», — сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о сроках поставок российского газа в Узбекистан.

По его словам, «в соответствии с графиком работы должны быть завершены до конца этого месяца».