Казахстан намерен начать транспортировку газа из РФ в Узбекистан до конца октября
10:20 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Казахстана планируют начать транзит российского газа в Узбекистан до конца октября. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на брифинге.
«В настоящее время завершаются ремонтные работы, которые проводятся на территории Казахстана. Они связаны со строительными работами, с выделением отдельной нитки для учета газа. Думаю, что в ближайшее время по завершении данных работ мы сможем объявить о начале транзита», — сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о сроках поставок российского газа в Узбекистан.
По его словам, «в соответствии с графиком работы должны быть завершены до конца этого месяца».
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