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НОВОСТИ

В Кривом Роге произошел ряд взрывов

11:00 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы произошли в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Других подробностей инцидента не приводится.

В настоящее время в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.

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