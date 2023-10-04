0
0
115
НОВОСТИ

Академия наук Швеции раньше времени разослала письмо с нобелевскими лауреатами по химии

10:32 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Письмо Королевской академии наук Швеции с именами лауреатов Нобелевской премии по химии этого года было по ошибке разослано раньше времени объявления победителей. Учреждение сообщает, что еще не приняло решение, сообщает телеканал SVT.

Академия случайно разослала электронные письма в 08:30 мск — на четыре часа раньше церемонии объявления. В пресс-релизе говорится, что Нобелевская премия по химии этого года присуждена трем работающим в США исследователям «за открытие и синтез квантовых точек» — американцу франко-тунисского происхождения Мунги Бавенди, американцу Луиcу Брюсу и россиянину Алексею Екимову.

Представитель академии Ева Невелиус сообщила SVT, что решение о нобелевских лауреатах еще не принято. «Единственное, что могу сказать, это то, что мы не можем комментировать произошедшее и никакого решения не принято», — пояснила она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 04.10.2023
Президент Чехии призвал Европу уменьшить зависимость от США в сфере обороны
0
48
11:00 04.10.2023
В Кривом Роге произошел ряд взрывов
0
64
10:20 04.10.2023
Казахстан намерен начать транспортировку газа из РФ в Узбекистан до конца октября
0
133
10:05 04.10.2023
Британия хочет отправлять преступников в Эстонию из-за нехватки мест в тюрьмах
0
160
10:00 04.10.2023
Россия, США и ЕС провели секретные переговоры по Карабаху до начала операции Азербайджана - СМИ
0
197
09:32 04.10.2023
США должны взаимодействовать с Китаем с позиции силы, считает Блинкен
0
202
09:20 04.10.2023
Премьер Нигера обвинил Францию в планах убийства представителей новых властей
0
193
09:05 04.10.2023
Маккарти смещен с поста спикера Палаты представителей Конгресса США
0
250
09:00 04.10.2023
ВКС РФ пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ
0
704
22:40 03.10.2023
Оставшихся у США для Украины средств хватит на пару месяцев — Белый дом
0
599

Возврат к списку