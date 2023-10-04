Академия наук Швеции раньше времени разослала письмо с нобелевскими лауреатами по химии
10:32 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Письмо Королевской академии наук Швеции с именами лауреатов Нобелевской премии по химии этого года было по ошибке разослано раньше времени объявления победителей. Учреждение сообщает, что еще не приняло решение, сообщает телеканал SVT.
Академия случайно разослала электронные письма в 08:30 мск — на четыре часа раньше церемонии объявления. В пресс-релизе говорится, что Нобелевская премия по химии этого года присуждена трем работающим в США исследователям «за открытие и синтез квантовых точек» — американцу франко-тунисского происхождения Мунги Бавенди, американцу Луиcу Брюсу и россиянину Алексею Екимову.
Представитель академии Ева Невелиус сообщила SVT, что решение о нобелевских лауреатах еще не принято. «Единственное, что могу сказать, это то, что мы не можем комментировать произошедшее и никакого решения не принято», — пояснила она.
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