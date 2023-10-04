Суд заочно приговорил экс-редактора Первого канала Овсянникову к 8,5 года колонии
11:20 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8,5 года лишения свободы, признав ее виновной в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ, сообщили ТАСС в столичной прокуратуре.
«С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Овсянникову к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 4 года.», — сказали в ведомстве.
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