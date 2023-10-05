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Хиллари Клинтон считает рост российского влияния в мире заслугой президента РФ

09:00 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон считает рост российского влияния в мире заслугой президента РФ Владимира Путина. Такое мнение она высказала в интервью телекомпании PBS.

По утверждению экс-госсекретаря, проведение российским руководством и его командой «тайных и открытых операций, направленных на подрыв демократии и склонение политических лидеров на свою сторону, во многом отражает то, как он видит свою роль». «Поэтому, когда я вижу повторение российских тезисов, которые впервые прозвучали на Russia Today или в выступлениях российских чиновников, я считаю это очком в пользу Путина», — заявила она.

Клинтон также заявила, что российское руководство пребывает «в восторге от разногласий» по вопросу оказания помощи Украине в Когрессе США и якобы «подпитывает их». При этом она выразила уверенность в том, что, несмотря на разногласия, американские законодатели обеспечат продолжение поддержки Украины со стороны США.

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